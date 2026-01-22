Digitale Termine sollen Ärzte-Wartezeit verkürzen

Telemedizin-Projekt soll in den nächsten zwei Jahren kommen

Die elektronische Zuweisung zu Fachärzten oder Untersuchungsbereichen wie CT oder MRT erspare den Ärzten viel bürokratischen Aufwand: „Und die Patienten müssen auch nicht mehr mit den Zetteln hin und her laufen“, zeigt sich Ärztekammer-Vizepräsident Edgar Wutscher positiv. Ab Oktober 2027 wird dieses Projekt für alle Wahlärzte, die die E-Card-Services nutzen und mehr als 300 Kassenpatienten pro Jahr behandeln, verpflichtend sein. Ärzte müssen dann spätestens ein entsprechendes Softwaremodul beziehen oder die E-Card-Web-Oberfläche benutzen. Und auch mit dem Thema Videokonsultation bzw. Telemedizin beschäftigt sich die Zukunftsvereinbarung: „Wir setzen das Projekt aber völlig neu auf, wir hoffen auf eine Einigung in den kommenden zwei Jahren“, so Wutscher.