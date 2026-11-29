Ein stark alkoholisierter Bosnier verursachte am Sonntagvormittag auf der Inntalautobahn einen schweren Verkehrsunfall. Seine Beifahrerin (19) wurde dabei erheblich verletzt. Hoher Sachschaden entstand am Auto und an Verkehrsleiteinrichtungen des Autobahnbetreibers Asfinag.
Am Sonntag gegen 9.40 Uhr ereignete sich auf der A12 Inntalautobahn auf Höhe Kematen in Fahrtrichtung Westen aus bisher ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Ein 39-jähriger bosnischer Staatsangehöriger gab der Polizei gegenüber an, er habe den Pkw auf dem ersten Fahrstreifen gelenkt, als er dabei eingeschlafen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Anschließend sei er mit der Leitschiene touchiert. Am Fahrzeug entstand massiver Sachschaden im Bereich der Front sowie der Fahrzeugseite.
Lenker lehnte Untersuchung an Klinik ab
Weiters wurde eine im Auto am Beifahrersitz befindliche 19-jährige Serbin unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Innsbruck gebracht. Der Lenker gab an, unverletzt zu sein und lehnte eine weitere Untersuchung im Krankenhaus ab.
Führerschein an Ort und Stelle einkassiert
Der mit dem Lenker durchgeführte Alkomat-Test ergab eine hohe Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Lenker an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Dem Autobahnbetreiber Asfinag entstand durch den Unfall erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Durch den Unfall kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen für den Individualverkehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.