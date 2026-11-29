Ein 39-jähriger bosnischer Staatsangehöriger gab der Polizei gegenüber an, er habe den Pkw auf dem ersten Fahrstreifen gelenkt, als er dabei eingeschlafen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Anschließend sei er mit der Leitschiene touchiert. Am Fahrzeug entstand massiver Sachschaden im Bereich der Front sowie der Fahrzeugseite.