Diese Unternehmen sind in Österreich Spitzenklasse

Stahl gehört zu den besonders emissionsintensiven Industrieprodukten. Ausgerechnet Österreich entwickelt eine Technologie, die das grundlegend verändern könnte. Beim Forschungsprojekt Hy4Smelt kombiniert die voestalpine wasserstoffbasierte Direktreduktion von Eisenerz mit einem elektrisch betriebenen Schmelzverfahren. Die Innovation: Selbst sehr feine Eisenerze können verarbeitet werden, ohne auf den klassischen kohlebasierten Hochofenprozess angewiesen zu sein. In Linz entsteht dafür eine weltweit neuartige Demonstrationsanlage. Ab Ende 2027 soll dort die Stahlherstellung mit perspektivisch nahezu null Netto-CO₂-Emissionen erforscht werden.