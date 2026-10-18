Diese Unternehmen sind in Österreich Spitzenklasse

Vor lauter schlechten Nachrichten vergessen wir oft, dass unser Land in vielen Bereichen top ist. Gerade beim Thema innovative Technologien können wir mit den Großen der Welt mithalten. Von der emissionsfreien Stahlproduktion bis zur KI für den Naturschutz – hier finden Sie großartige heimische Unternehmen.
Stahl gehört zu den besonders emissionsintensiven Industrieprodukten. Ausgerechnet Österreich entwickelt eine Technologie, die das grundlegend verändern könnte. Beim Forschungsprojekt Hy4Smelt kombiniert die voestalpine wasserstoffbasierte Direktreduktion von Eisenerz mit einem elektrisch betriebenen Schmelzverfahren. Die Innovation: Selbst sehr feine Eisenerze können verarbeitet werden, ohne auf den klassischen kohlebasierten Hochofenprozess angewiesen zu sein. In Linz entsteht dafür eine weltweit neuartige Demonstrationsanlage. Ab Ende 2027 soll dort die Stahlherstellung mit perspektivisch nahezu null Netto-CO₂-Emissionen erforscht werden.
Gelingt die industrielle Skalierung mit ausreichend klimafreundlicher Energie, könnte diese Technologie weltweit erhebliches CO₂-Einsparpotenzial erschließen.
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