Zeller Eisbären fressen sich viel Winterspeck an

Sie sind nicht zu bremsen! Alps Hockey League-Spitzenklub EK Zell am See feierte am Samstag vor über 2100 Zuschauern daheim bereits den achten Sieg in Serie, bog Gröden klar mit 8:2.
Wie hoch das Selbstvertrauen bei den Eisbären ist, zeigte sich spätestens rund um die zweite Drittelpause and diesem Samstagabend. Hatte Kulintsev (zwei Tore, drei Assists) in den ersten beiden Perioden jeweils früh getroffen, ließen sich die Pinzgauer vom plötzlichen Ausgleich in Minute 39 nicht beirren. Vier Sekunden vor Drittelende markierte Jennes die erneute Führung. Und leitete höchstselbst mit dem 4:2 nach exakt 41 Minuten einen kleinen Torreigen ein.
Kantersieg im Schlussdrittel klargemacht
Die Salzburger zogen innerhalb von dreineinhalb Minuten auf 6:2 davon und ließen sich die Führung von den Südtirolern nicht mehr nehmen. Das bedeutete nach weiteren Goals von Jezovsek und Coatta (zwei Tore, zwei Assists) den achten Sieg am Stück. Nur zum Saisonstart hatte es eine Niederlage gegen Asiago gegeben. Kein Wunder also, dass die Eisbären die Ligatabelle nach Verlustpunkten (Jesenice hat ein Spiel mehr, bog Unterland mit 4:1) anführen. Und sich offensichtlich schon viel Speck für die ganz kalte Jahreszeit anfuttern.
Weiter geht es am kommenden Donnerstag gegen Schlusslicht KAC Future Team. Die Kärntner unterlagen diesmal Tabellennachbar Wipptal mit 3:6. Bereits am Dienstag können die Jungbullen gegen Jesenice Schützenhilfe leisten. Nach drei Niederlagen in Folge braucht es dafür aber mehr als einen Kraftakt. Im vorgezogenen ersten Duell in Slowenien Ende September hatte es ein 1:5 gesetzt.
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