Zeller Eisbären fressen sich viel Winterspeck an

Kantersieg im Schlussdrittel klargemacht

Die Salzburger zogen innerhalb von dreineinhalb Minuten auf 6:2 davon und ließen sich die Führung von den Südtirolern nicht mehr nehmen. Das bedeutete nach weiteren Goals von Jezovsek und Coatta (zwei Tore, zwei Assists) den achten Sieg am Stück. Nur zum Saisonstart hatte es eine Niederlage gegen Asiago gegeben. Kein Wunder also, dass die Eisbären die Ligatabelle nach Verlustpunkten (Jesenice hat ein Spiel mehr, bog Unterland mit 4:1) anführen. Und sich offensichtlich schon viel Speck für die ganz kalte Jahreszeit anfuttern.