Ethan Hawke wollte mit Drew Barrymore ausgehen

„Ich glaube, ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der du mir kein Begriff warst“, sagte Hawke zu ihr. Er könne es nicht fassen, dass sie nie miteinander ausgegangen seien, sagte er weiter – und sorgte damit für Lacher im Publikum. „Es gab so manche Nacht, das muss in den 90ern gewesen sein, da bin ich auf eine Party gegangen und habe gedacht: ‘Vielleicht ist Drew ja auch da‘“, erzählte er weiter.