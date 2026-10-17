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Ethan Hawke wollte mit Drew Barrymore ausgehen

Stars & Society
17.10.2026 22:55
Der US-Schauspieler Ethan Hawke hätte laut eigener Aussage mit seiner Kollegin Drew Barrymore ...
Der US-Schauspieler Ethan Hawke hätte laut eigener Aussage mit seiner Kollegin Drew Barrymore ausgehen wollen – aber bereits in den 1990er-Jahren.(Bild: AFP/GUILLAUME SALIGOT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Schauspieler Ethan Hawke (55) hat verraten, dass er gerne mit seiner Kollegin Drew Barrymore (51) ausgegangen wäre – und zwar in den 1990er-Jahren. Tatsächlich hat er Barrymore erst jetzt persönlich getroffen – nämlich in ihrer Talkshow am Freitagabend.

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„Ich glaube, ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der du mir kein Begriff warst“, sagte Hawke zu ihr. Er könne es nicht fassen, dass sie nie miteinander ausgegangen seien, sagte er weiter – und sorgte damit für Lacher im Publikum. „Es gab so manche Nacht, das muss in den 90ern gewesen sein, da bin ich auf eine Party gegangen und habe gedacht: ‘Vielleicht ist Drew ja auch da‘“, erzählte er weiter.

Barrymore zeigte sich geschmeichelt. Hawke sei ihr ebenfalls immer ein Begriff gewesen. „Wo warst du? Warum hast du mich nicht angerufen? Wir hatten damals doch schon Telefone“, meinte die 51-Jährige. Er gebe sich „gerne cool“ und hätte wollen, dass sich „ganz natürlich“ etwas ergebe, erwiderte der 55-Jährige in der Show daraufhin. „Und schau, was passiert ist: nichts“, konterte Drew Barrymore.

Drew Barrymore
Drew Barrymore(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Manoli Figetakis)

Beide hatten mehrere Ehen
Barrymore, die unter anderem in den Filmen „Scream“ und „50 First Dates“ mitspielte, heiratete im Jahr 1994 Jeremy Thomas. Diese Ehe hielt allerdings nur 19 Tage. 2001 folgte die Hochzeit mit dem Comedian Tom Green, diese Beziehung hielt danach fünf Monate.  2012 heiratete die Schauspielerin ein drittes Mal, mit Will Kopelman hat sie die Töchter Olive (14) und Frankie (12). Auch diese Verbindung hielt nicht.

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Hawke ist unter anderem aus „Der Club der toten Dichter“ und „Training Day“ bekannt. Er war von 1998 bis 2005 mit der Schauspielerin Uma Thurman (56) verheiratet, die beiden haben die gemeinsamen Kinder Maya (28) und Levon (24). 2008 heiratete er ein zweites Mal, mit Ryan hat er die Töchter Clementine (18) und Indiana (15).

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