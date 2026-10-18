„Wien ist international ein Maßstab geworden“

Die Erste Bank Open boomen wie nie zuvor. Sechs der sieben Tage sind ausverkauft, für Montag, den 26. Oktober, gibt es nur noch Restkarten. Und das liegt nicht daran, dass mit Carlos Alcaraz der aktuell vielleicht spektakulärste Tennisspieler der Welt nach Wien kommt. Es liegt daran, dass Herwig Straka und sein Team seit Jahren ein sensationelles Turnier mit einem exzellenten Starterfeld bieten können, das von Jahr zu Jahr noch besser und attraktiver wird.