Ein Abgang, der Macht in Oberösterreich verändert

Ein Landesrat geht, eine Neue kommt - und plötzlich werden die Karten in Oberösterreich neu gemischt. Die „Krone“ zeigt, welche Machtpositionen neu besetzt werden, wohin es Markus Achleitner ziehen könnte und welches politische Kalkül hinter dem Wechsel steckt.
ÖVP-Politiker Markus Achleitner muss sein Amt als Landesrat räumen – und mit dem Wechsel zu Christiane Frauscher, bisher Landesfinanzdirektorin, wird nicht alles so bleiben, wie es war. Die „Krone“ zeigt auf, welche Fragen noch offen sind, welche Entscheidungen bereits gefallen sind und wie sich die Machtverhältnisse an wichtigen Schaltstellen der Landespolitik verändern werden. Das reicht bis hinein in die Aufsichtsräte der Unternehmen im Eigentum des Landes Oberösterreich.
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