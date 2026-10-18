GPA fordert mehr Geld für 420.000 Angestellte

„Die Abgeltung der Inflationsrate ist für uns die klare Verhandlungsbasis, aber kein Endwert“, erklärt Linda Keizer. Die GPA-Verhandlerin steigt für die rund 420.000 Angestellten im Handel in die Kollektivvertragsverhandlungen in den Ring und löst damit Mario Ferrari ab, der weiterhin Bundesgeschäftsführer ist.