56.600 Betriebe müssen bald übergeben werden

Ruth Roithinger ist mit dem Sägewerk in Zipf (Oberösterreich) aufgewachsen. In zwei Jahren wird die 35-Jährige den Familienbetrieb in siebenter Generation ihr Eigen nennen können, denn dann geht ihr Vater Wolfgang in Pension. „Wir führen die Firma seit zehn Jahren gemeinsam, aber dieser Schritt bedeutet natürlich viel mehr Verantwortung“, sagt die Mutter einer Vierjährigen. Obwohl alleine im vergangenen Jahr drei kleine Sägewerke in Oberösterreich geschlossen haben, sieht Roithinger eine Zukunft für den Betrieb mit drei Angestellten. „Wir setzen auf Spezialisierung statt Massenware.“