„Die Bundesliga ist kein Selbstläufer mehr!“

„Ich will es noch nicht verschreien, aber eine WM-Teilnahme mit Österreich würde mir alles bedeuten“, meint Jenny Klein, die bei den Siegen gegen den Kosovo (4:0, 2:1) zuletzt zweimal über 90 Minuten am Platz stand. Und mit Rot-Weiß-Rot im Playoff gegen die Schweiz nun den letzten Schritt Richtung Brasilien 2027 gehen will. „Wir sind gewappnet. Die Chancen stehen 50:50.“