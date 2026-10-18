„Die Bundesliga ist kein Selbstläufer mehr!“

St. Pöltens Kapitänin Jenny Klein blickte im Gespräch mit der „Krone“ auf den Sonntagskracher in der NV Arena gegen Doublesieger Austria. Die Verteidigerin spielte sich bei Österreichs Frauen zuletzt in die Startelf, träumt von der WM. In der heimischen Bundesliga nimmt sie eine Entwicklung wahr.
„Ich will es noch nicht verschreien, aber eine WM-Teilnahme mit Österreich würde mir alles bedeuten“, meint Jenny Klein, die bei den Siegen gegen den Kosovo (4:0, 2:1) zuletzt zweimal über 90 Minuten am Platz stand. Und mit Rot-Weiß-Rot im Playoff gegen die Schweiz nun den letzten Schritt Richtung Brasilien 2027 gehen will. „Wir sind gewappnet. Die Chancen stehen 50:50.“
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