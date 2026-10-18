In Freiburg stellt jeder das eigene Ego hinten an

Wir haben eine besondere Kultur. Wir arbeiten hart und bleiben immer demütig. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg und stellt das eigene Ego hinten an. Auch wenn das oft das Schwerste ist.“ So umschreibt Philipp Lienhart, der seit 2017 beim SC Freiburg spielt, die Philosophie des Klubs. Der nach fünf Runden die Bundesliga-Tabelle mit einem Torverhältnis von 14:4 anführte.