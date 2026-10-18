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„Oft das Schwerste“

In Freiburg stellt jeder das eigene Ego hinten an

Fußball International
18.10.2026 05:30
Österreichs Teamverteidiger Philipp Lienhart spielt seit 2017 beim SC Freiburg. Auch er staunt ...
Österreichs Teamverteidiger Philipp Lienhart spielt seit 2017 beim SC Freiburg. Auch er staunt über die Entwicklung des Klubs.(Bild: Matthias Mödl)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Philipp Lienhart mischt mit dem SC Freiburg ganz oben in der deutschen Bundesliga mit. Österreichs Teamverteidiger sprach vor dem Sonntag-Spiel in Leverkusen über die besondere Kultur des Klubs, Demut und harte Arbeit. Sein Coach Julian Schuster ist erst der fünfte Cheftrainer in Freiburg seit 1991. Auch das hebt den Klub von vielen anderen ab.

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Wir haben eine besondere Kultur. Wir arbeiten hart und bleiben immer demütig. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg und stellt das eigene Ego hinten an. Auch wenn das oft das Schwerste ist.“ So umschreibt Philipp Lienhart, der seit 2017 beim SC Freiburg spielt, die Philosophie des Klubs. Der nach fünf Runden die Bundesliga-Tabelle mit einem Torverhältnis von 14:4 anführte.

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