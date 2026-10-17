Menschenhandel: Bald wird auch der Kunde bestraft

Der allzu günstige Poolbau im Garten, der Putzjob um sechs Euro die Stunde: Wer solche Angebote nutzt, sollte künftig besser darauf schauen, was – und vor allem wen – er sich damit „kauft“. Denn mit dem neuen Strafrechtsänderungsgesetz wird Österreichs Kampf gegen den Menschenhandel deutlich ausgeweitet – und das kann eben auch entsprechende Kunden treffen.