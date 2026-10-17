Endlich! ÖSV-Talent beendet eine Technik-Flaute

Eine Durststrecke geht nächste Woche in Sölden beim Skiweltcup-Start zu Ende! Kärnten hat seit Felix Hacker (Dezember 2023) endlich wieder einen Debütanten auf höchster Ebene. Im Technikbereich ist’s sogar noch länger her. Da war Adrian Pertl (2018 im Slalom, 2020 im Riesentorlauf) der Letzte.