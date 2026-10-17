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Nach Pleite in Ried

Helm zur Austria-Krise: „Ich habe meinen Kodex!“

Bundesliga
17.10.2026 22:56
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Austria kassierte in Ried mit einem 2:3 (1:2) den nächsten Rückschlag. Die Wiener sind gefährlich nahe am Tabellenende – und nun tiefer in der Krise. Hier die Stimmen der beiden Trainer.

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Stephan Helm (Austria-Trainer): „Das Spiel war ein Sinnbild unserer Situation. Wir sind gut gestartet und in Führung gegangen, haben dann aber zu leicht die Gegentore bekommen. Danach haben wir sehr viel investiert, um das Spiel zu drehen. Wir hatten einige gute Chancen. Im Spiel zwischen den beiden Strafräumen funktioniert die Mannschaft gut, aber in den Strafräumen müssen wir uns verbessern. Wir bekommen zu viele Tore und belohnen uns nicht für den Aufwand. Solche Phasen gibt es im Fußball, da muss man trotz allem klar bleiben im Kopf und sich am nächsten Tag aufrichten. Wir sind alle mit der Situation unzufrieden. Man hat eine intakte Mannschaft auf dem Platz gesehen, aber wir haben momentan das eine oder andere Thema, das wir schnell in den Griff kriegen müssen, um Punkte auf unser Konto zu bekommen. Ich habe meinen Kodex: Ich muss klar bleiben, konsequent bleiben und Dinge klar ansprechen, nicht wegducken. In solchen Phasen musst du zur Höchstform auflaufen, da darfst du nicht entscheidungsunfreudig werden. Ab morgen muss es Lösungsansätze geben. Ich habe keine Mannschaft gesehen, die auseinanderfällt.“

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Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Es war super, wie die Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ist. Unsere letzte Linie hat sehr viel wegverteidigt. Wenn wir die Konter sauberer ausspielen, hätten wir noch mehr Chancen haben können. Uns freut der Blick auf die Tabelle, aber wir können alles noch besser machen. Ich sehe in allen Bereichen Verbesserungspotenzial, doch wir sind auf einem guten Weg.“

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