Helm zur Austria-Krise: „Ich habe meinen Kodex!“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Das Spiel war ein Sinnbild unserer Situation. Wir sind gut gestartet und in Führung gegangen, haben dann aber zu leicht die Gegentore bekommen. Danach haben wir sehr viel investiert, um das Spiel zu drehen. Wir hatten einige gute Chancen. Im Spiel zwischen den beiden Strafräumen funktioniert die Mannschaft gut, aber in den Strafräumen müssen wir uns verbessern. Wir bekommen zu viele Tore und belohnen uns nicht für den Aufwand. Solche Phasen gibt es im Fußball, da muss man trotz allem klar bleiben im Kopf und sich am nächsten Tag aufrichten. Wir sind alle mit der Situation unzufrieden. Man hat eine intakte Mannschaft auf dem Platz gesehen, aber wir haben momentan das eine oder andere Thema, das wir schnell in den Griff kriegen müssen, um Punkte auf unser Konto zu bekommen. Ich habe meinen Kodex: Ich muss klar bleiben, konsequent bleiben und Dinge klar ansprechen, nicht wegducken. In solchen Phasen musst du zur Höchstform auflaufen, da darfst du nicht entscheidungsunfreudig werden. Ab morgen muss es Lösungsansätze geben. Ich habe keine Mannschaft gesehen, die auseinanderfällt.“