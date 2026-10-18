Sonne kämpft sich durch: So wird der Sonntag

Wer Sonntagfrüh aus dem Fenster schaut, bekommt vielerorts erst einmal die graue Seite des Herbstes zu sehen. Nebel und Hochnebel halten sich vor allem in den Tälern und Becken. Doch lange muss man auf die Sonne nicht unbedingt warten. Im Laufe des Tages setzt sich in weiten Teilen Österreichs freundliches Herbstwetter durch.
Besonders im Donauraum, im Waldviertel und in manchen Alpentälern startet der Sonntag neblig. Während sich die Wolken in einigen Regionen schon am Vormittag auflösen, kann es anderswo bis zur Mittagszeit dauern. Abseits der Nebelfelder scheint dagegen oft schon früh die Sonne.
Leichte Wolkenfelder
Im weiteren Tagesverlauf zeigt sich der Himmel dann vielerorts von seiner freundlichen Seite. Nur dünne, hohe Wolkenfelder ziehen zeitweise durch. Auch Regen spielt am Sonntag kaum eine Rolle.
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Maximal zehn Grad in der Früh
In der Früh ist allerdings noch eine Jacke gefragt: Die Temperaturen liegen zunächst zwischen zwei und zehn Grad. Tagsüber wird es deutlich angenehmer. Je nach Region steigen die Werte auf elf bis knapp 20 Grad, wobei es dort, wo der Nebel länger bleibt, etwas kühler ausfallen kann.
Wer also einen Herbstspaziergang oder einen Ausflug ins Grüne plant, hat vor allem am Nachmittag gute Chancen auf sonniges Wetter.
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