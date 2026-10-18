Sonne kämpft sich durch: So wird der Sonntag

Maximal zehn Grad in der Früh

In der Früh ist allerdings noch eine Jacke gefragt: Die Temperaturen liegen zunächst zwischen zwei und zehn Grad. Tagsüber wird es deutlich angenehmer. Je nach Region steigen die Werte auf elf bis knapp 20 Grad, wobei es dort, wo der Nebel länger bleibt, etwas kühler ausfallen kann.