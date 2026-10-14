„Kinderstadt“: Ohne Mauern lebt es sich besser

Eine Stadt für Kinder, eine für die Alten, eine für die Leser und eine für die Fußballer: Die neue Intendantin Aslı Kışlal eröffnet die Saison am Theater der Jugend mit „Alle Kinder nach Kinderstadt“, einer Parabel über das Zusammenleben für Kinder ab sechs Jahren von Autorin Renate Welsh. Der Stadtrat verkündet darin eine Neuerung: Jeder bekommt einen eigenen Stadtteil, abgetrennt durch intelligente Plastikblasen. Eva (Lara-Luna Wojtkowiak) wird am Tor zu Kinderstadt von ihrem geliebten Opa getrennt. Dort drin poltert Tyrannenkönig Manfred (grandios: Una Nowak), während seine Untertanen die Revolution planen.