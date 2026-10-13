Starke Frauenbilder und Mädchen mit Herzballon

In der Innenstadt-Galerie Otto Buchinger präsentiert sie ihre „Skulptural Dot Paintings“, die an Urban Art, aber auch an Comics erinnern. Durch dreidimensionale Punkteraster verwandelt sie Frauenporträts, die alle eine gewisse modische Schönheit und alterslose Makellosigkeit ausstrahlen, in malerische Motive. In einem aufwendigen Prozess mit 15-20 Schichten trägt sie Pigmente in Mörtel-Gips-Schichten auf und erschafft reliefartige Oberflächen zwischen Malerei und Skulptur.