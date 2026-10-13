Starke Frauenbilder und Mädchen mit Herzballon

Makellose Gesichter, trendige Bildwelten: Die Designerin Patrizia Casagranda präsentiert in Linz Frauenporträts zwischen Urban Art und Popkultur. Interessant: Sie liebt auch Recycling und lebt es in ihrer Kunstarbeit aus.
Die deutsch-italienische Designerin Patrizia Casa-granda, die in Krefeld (D) lebt, rechnet sich der Street-Art-Szene zu. Sie verbindet in ihren Arbeiten Malerei, Collage, Graffiti und Typografie. Nun zeigt sie erstmals in Linz ihre Werke.
In der Innenstadt-Galerie Otto Buchinger präsentiert sie ihre „Skulptural Dot Paintings“, die an Urban Art, aber auch an Comics erinnern. Durch dreidimensionale Punkteraster verwandelt sie Frauenporträts, die alle eine gewisse modische Schönheit und alterslose Makellosigkeit ausstrahlen, in malerische Motive. In einem aufwendigen Prozess mit 15-20 Schichten trägt sie Pigmente in Mörtel-Gips-Schichten auf und erschafft reliefartige Oberflächen zwischen Malerei und Skulptur.
Fotorealismus für die Wand
Anstelle klassischer Leinwände verwendet sie gern Transportboxen, Kartonagen oder Jute-Säcke als Bildträger. Die Wirkung der Porträts entfaltet sich erst mit ein wenig Abstand. Schaut man aus einigen Metern Entfernung darauf, kommt der fotorealistische Touch besonders gut zum Vorschein.
Casagranda zeigt in der Galerie Otto Buchinger (bis 4. 11.) einerseits bekannte Gesichter wie etwa Kate Moss, Frida Kahlo oder Marilyn Monroe. Sie widmet sich aber auch Frauen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten, Konfessionen und Hautfarben. Außerdem präsentiert sie Serien zum Thema Wasser – Surfer, Schwimmer – oder die „Ballon Girls“: fröhliche Mädchen, die einen Herzluftballon in der Hand halten.
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