Glitzerbunte Zauberflöte als flotte Wanderoper

Ist Kindern Kunst zumutbar? Einfach so, wie sie ist? Oder muss man sie in kindgerechte Happen teilen, sie sprachlich abholen, wo sie sind? Die Wiener Staatsoper hat sich für letzteres entschieden und Mozarts „Zauberflöte“ in eine „Geheimmission“ verwandelt. In 90 kurzweiligen Minuten wandern Kinder ab sechs Jahren dabei durch das Gebäude, sind an fünf Stationen ganz nah dran am Operngeschehen.