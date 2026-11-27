Auf dem Spielplan steht u. a. Donizettis Oper „Poliuto“ über den frühchristlichen Märtyrer Polyeuktos. Diese fiel 1838 in Neapel der bourbonischen Zensur zum Opfer, weil König Ferdinand II. kein christliches Martyrium auf der Opernbühne sehen wollte. Aus Frust verließ Donizetti damals Neapel Richtung Paris – und genau dieser biografische Wendepunkt bildet das Herzstück des 2027er-Konzepts. Für die szenische Umsetzung der Eröffnungsoper hat man Startentor Rolando Villazón als Regisseur ins Boot geholt.