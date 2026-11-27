Das norditalienische Bergamo feierte sein berühmtestes Kind, Opernkomponist Gaetano Donizetti, mit einem Festival, das auch in der 12. Ausgabe auf Raritäten seines Oeuvres setzt.
Er gilt als einer der produktivsten Opernkomponisten: Gaetano Donizetti (1797-1848), dem sein Geburtsort Bergamo zum 12. Mal ein zweiwöchiges Festival ausrichtet.
Belcanto-Fans aus aller Welt pilgern im November in die pittoreske lombardische Stadt, wo u. a. Stars wie Lidia Fridman, Luca Pisaroni, Sergey Romanovsky und Paolo Bordogna in drei praktisch nie gespielten Opern zu erleben sind – versteht sich das Festival doch als musikwissenschaftliches Labor und Schatzkammer, „um den unbekannten Donizetti zu fördern“, so der künstlerische Leiter Riccardo Frizza.
In diesem Jahr werden das Liebes- und Politdrama aus der römischen Antike „L’esule di Roma“ und als komödiantisches Gegengewicht die Satire „Le convenienze ed inconvenienze teatrali“ im Teatro Donizetti gezeigt. In der Città Alta wartet im Teatro Sociale das Melodramma „Alahor in Granata“, dessen Originalpartitur als verschollen galt, erst 2023 in Palermo wiederentdeckt wurde und nun erstmals in seiner ursprünglichen Form aufgeführt wird.
Donizetti ist kein Denkmal aus Marmor, sondern ein lebendiger Theatermensch voll Witz und Leidenschaft. Den unbekannten Donizetti zu fördern, ist unsere Mission
Riccardo Frizza, Leiter Donizetti-Festival
Auch außerhalb der Opernhäuser wird gefeiert – und unter dem Motto „Donizetti Off“ ganz Bergamo zur Bühne: Arien erklingen in Buchhandlungen, auf der Straße, in Höfen und Kirchen wird musiziert.
Die 13. Ausgabe des Festivals findet nächstes Jahr vom 12. bis 29. November statt. Riccardo Frizza spannt dabei einen historischen Bogen zwischen Neapel und Paris – jenen beiden europäischen Kulturmetropolen des 19. Jahrhunderts, die Donizettis Karriere maßgeblich prägten.
Auf dem Spielplan steht u. a. Donizettis Oper „Poliuto“ über den frühchristlichen Märtyrer Polyeuktos. Diese fiel 1838 in Neapel der bourbonischen Zensur zum Opfer, weil König Ferdinand II. kein christliches Martyrium auf der Opernbühne sehen wollte. Aus Frust verließ Donizetti damals Neapel Richtung Paris – und genau dieser biografische Wendepunkt bildet das Herzstück des 2027er-Konzepts. Für die szenische Umsetzung der Eröffnungsoper hat man Startentor Rolando Villazón als Regisseur ins Boot geholt.
Mit „La fille du régiment“ („Die Regimentstochter“), der Wiederaufnahme der gefeierten Bergamasker Produktion aus dem Jahr 2021 – kommt nächstes Jahr auch wieder ein Donizetti-Klassiker auf die Bühne des Teatro Donizetti.
Für 2027 hat das Festival zudem die Präsentation bislang unbekannter Musikmanuskripte angekündigt: Der Musikforscher Edoardo Cavalli wird im Rahmen eines Seminars neu entdeckte Partituren vorstellen, die Donizetti bisher nicht zugeschrieben waren.
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