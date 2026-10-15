Vom Gruselfest zum Impuls für die Wirtschaft

Halloween verlängert die Ausflugssaison

Hochbetrieb herrscht rund um das Gruselfest auch im Familypark St. Margarethen Hier erfolgt der Start des Spektakels bereits an diesem Wochenende mit einem Warm-Up. Danach folgt vom 23. Oktober bis 1. November die „Fiesta de los Muertos“. Für die Besucher steht ein abwechslungsreiches Angebot bereit: Mehr als 700 Gäste finden im eigens errichteten Zirkuszelt Platz. Haunted Houses, Parade und Open-Air-Shows ergänzen das Programm, während der gesamte Park zur Halloween-Kulisse wird.