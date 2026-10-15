Patscherter Dieb verlor geraubtes Geld auf Flucht

Dieser Coup geht wohl in die Geschichte ein – nicht weil er so spektakulär war, sondern extrem patschert. Ein bislang unbekannter Mann bestahl eine Seniorin in ihrem Wohnhaus im Salzburger Aigen. Weit gekommen ist der Mann mit seiner Beute allerdings nicht ...
Am Mittwochnachmittag verschaffte sich der Dieb durch eine offene Tür zutritt zu einem Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Aigen. Er fand dort die Geldbörse der 67-jährigen Bewohnerin und entnahm daraus Geld.
Unentdeckt blieb der Mann bei seiner Aktion nicht lange: Die 67-Jährige und ein weiterer Bewohner (34) bemerkten den Unbekannten und versuchten, diesen festzuhalten.
Der Dieb schaffte es gerade noch sich loszureißen und ergriff die Flucht. Dabei verlor er allerdings das Bargeld und auch seinen Rucksack.
Die Ermittlungen der Polizei laufen. Verletzt wurde bei dem kuriosen Zwischenfall niemand.
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