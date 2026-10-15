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Ex-Kapitän Perchtold:

„Jedem muss klar sein, wie wichtig das Derby ist“

Fußball National
15.10.2026 09:00
Marco Perchtold (re.) gab in jedem Spiel alles für seinen GAK.
Marco Perchtold (re.) gab in jedem Spiel alles für seinen GAK.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Achtmal stand Marco Perchtold bei einem Grazer Derby auf dem Platz. Doch dem Ex-Kapitän des GAK war nicht ein Erfolgserlebnis vergönnt. Mittlerweile ist die rote Legende Sportvorstand beim Verein. Mit der „Krone“ sprach er über die Faszination, welche Ratschläge er für junge Spieler hat und auch seine Prognose für Sonntag.

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„Der 9. März 2025? Wenn du mir sagst, was es für ein Tag war, kann ich dir sagen, was ich gemacht habe“, musste Marco Perchtold grübeln. Doch bevor ihm die „Krone“ auf die Sprünge helfen konnte, kam es wie aus der Pistole geschossen. „Oder warte, das war das letzte Grazer Derby, das ich gespielt habe.“ Goldrichtig. 

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