Trump-Enkelin schockt mit Foto aus dem Krankenhaus

„So habe ich mir das nicht vorgestellt“

Auf dem geposteten Schnappschuss liegt die 19-Jährige im Krankenhausbett, ihr linker Arm dick bandagiert und in einer schwarzen Schlinge, während ihr rechter Arm an einen Tropf angeschlossen ist. Kais leicht gequältes Lächeln passt zu ihrem Social-Media-Statement: „So habe ich mir die nächsten Monate auf keinen Fall vorgestellt, aber ich habe beschlossen, die Situation mit Geduld und ganz viel Durchhaltevermögen zu meistern.“