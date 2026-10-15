Trump-Enkelin schockt mit Foto aus dem Krankenhaus

Die sympathische Seite des Trump-Imperiums schockt mit einem Foto aus dem Krankenhausbett. Kai Trump informierte die Welt per Instagram-Selfie, dass sie sich einer Operation unterziehen musste.
Die Enkeltochter des Präsidenten hatte sich bei ihrem ersten Golfturnier als Mitglied des Teams der University of Miami am Handgelenk verletzt. Wie schwerwiegend die Verletzung war, enthüllte sie jetzt erst nach dem erfolgreichen Eingriff: „Ich hatte gehofft, um eine OP herumzukommen.“
„So habe ich mir das nicht vorgestellt“
Auf dem geposteten Schnappschuss liegt die 19-Jährige im Krankenhausbett, ihr linker Arm dick bandagiert und in einer schwarzen Schlinge, während ihr rechter Arm an einen Tropf angeschlossen ist. Kais leicht gequältes Lächeln passt zu ihrem Social-Media-Statement: „So habe ich mir die nächsten Monate auf keinen Fall vorgestellt, aber ich habe beschlossen, die Situation mit Geduld und ganz viel Durchhaltevermögen zu meistern.“
Entscheidung für Langzeitgesundheit
Nachdem sie sich die Verletzung am 6. September beim Golfweek Fall Classic in South Carolina zugezogen hatte, war Kai scheinbar erst optimistisch gewesen, dass ihr Handgelenk von allein heilt. „Doch nach Gesprächen mit meiner Familie, Trainern und Physiotherapeuten bin ich mir sicher, die beste Entscheidung für meine Langzeitgesundheit und für das Spiel, das ich liebe, getroffen zu haben.“
Wann sie wieder einen Golfschläger schwingen kann, weiß sie bis jetzt nicht. Nur dass es „einige Zeit dauern wird“. Zu ihrem Glück bekommt sie die Unterstützung, die sie braucht. „Unglaublich tolle Menschen an meiner Seite zu haben, macht den Unterschied“, verriet der Trump-Teenie. „Sie bauen mich auf, machen mir Mut und erinnern mich daran, dass jede Herausforderung auch eine Chance für Wachstum ist.“
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