Sydney Sweeney: So geht Wow-Wau zu Halloween!

Mit Dessous zum Millionen-Imperium

Sweeney gilt mittlerweile nicht nur als eine der gefragtesten Schauspielerinnen der Welt, die sich für keinen filmischen Skandal zu Schade ist, sondern auch als gefragtes Werbegesicht. Doch auf diesen Lorbeeren blieb sie nicht sitzen. Im Jänner launchte sie ihr eigenes Label Syrn. Ihr Motto: Frauen bestimmen selbst, wie sexy sie sein wollen.