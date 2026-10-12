Sydney Sweeney: So geht Wow-Wau zu Halloween!

Wer zu Halloween für Aufsehen sorgen will, bekommt von Sydney Sweeney jetzt eine rotzfreche Inspiration geliefert! Die Schauspielerin empfiehlt ihren Fans, sich einen ihrer besonders gewagten Looks aus der dritten Staffel der Erfolgsserie „Euphoria“ zuzulegen!
In der finalen Staffel von „Euphoria“ lässt Cassie Howard (Sydney Sweeney) bekanntlich ausdauernd oft und ziemlich spektakulär die Hüllen fallen. Für die Erotikplattform OnlyFans produziert sie pikante Inhalte in äußerst freizügigen Kostümen. Besonders wild: In einer Szene räkelt sich Cassie im knappen Hündchen-Outfit auf einem Bett. Der Auftritt sorgte für ordentlich Zündstoff!
So geht die schlüpfige Aufmachung
Jetzt macht Sweeney aus dem Aufreger einen Halloween-Hit für ihre eigene Unterwäschemarke Syrn. Das passende braune Korsett liegt bereits im Sortiment – damit können Fans Cassies frechen Hunde-Look ganz einfach nachstylen. Hundeohren, Halsband und Leine dazu, fertig ist die ziemlich schlüpfrige Verkleidung. Wer mag, malt sich noch eine Hundenase auf die Nasenspitze.
In einem Bild-Karussel auf Instagram stellt Sweeney den Look vor! „Your halloween costume this year: Cassie, season 3.“ Auf Deutsch: Das ist dein Halloween-Kostüm für dieses Jahr!
Cassie sorgt schon länger für Kostüm-Fantasien
Dass Sydney Sweeney ihren verruchten Doggy-Look jetzt als Halloween-Verkleidung vermarktet, zeigt, wie clever die Hollywood-Beauty ihre Unterwäschemarke Syrn in Szene setzt. Schließlich weiß sie längst, wie man mit einem Serien-Outfit einen echten Kostüm-Hype auslöst.
Schon mit Cassie Howards legendärem „Oklahoma!“-Look aus der zweiten Staffel von „Euphoria“ sorgte Sweeney für Furore. In einem hellblauen Minikleid mit tiefem Dekolleté und einer frechen blau-weiß karierten Bluse schlüpfte sie in einen überdrehten Musical-Look, der sich rasch zum beliebten Halloween-Kostüm entwickelte. Jetzt legt Sweeney mit ihrem heißen Hündchen-Auftritt nach und liefert eben gleich selbst das passende Korsett aus der eigenen Kollektion dazu.
Mit Dessous zum Millionen-Imperium
Sweeney gilt mittlerweile nicht nur als eine der gefragtesten Schauspielerinnen der Welt, die sich für keinen filmischen Skandal zu Schade ist, sondern auch als gefragtes Werbegesicht. Doch auf diesen Lorbeeren blieb sie nicht sitzen. Im Jänner launchte sie ihr eigenes Label Syrn. Ihr Motto: Frauen bestimmen selbst, wie sexy sie sein wollen.
Sweeney posiert selbst für die Kampagnen, zeigt viel Haut und noch mehr Selbstbewusstsein. Kritik, sie würde nur den „männlichen Blick“ bedienen, lässt sie nicht gelten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.