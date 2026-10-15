Sternenkinder: Wenn das Gitterbett leer bleibt …

„Dieser tiefe Schmerz ist unvorstellbar, sein Kind nach der Geburt in den Armen zu halten und zu wissen, dass man es nie wieder berühren und sehen kann. Es ist ein kurzer Moment voller Erinnerungen, die für immer bleiben.“ Kaum zu fassende Worte, die für andere, die diesen schmerzlichen Leidensweg nicht selbst durchleben mussten, nur schwer nachvollziehbar sind. Die Kärntnerin Romana musste und muss diesen steinigen Weg der unendlichen Trauer beschreiten.