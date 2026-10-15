Brandgefährlich! Wenn dein Müll zum Risiko wird

Alte Batterien, leere Spraydosen oder Lackreste: Was im Haushalt übrig bleibt, wird schnell zur Gefahr – wenn es in der falschen Tonne landet. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe setzen deshalb auf Aufklärung und eine mobile Sammelaktion in den Stadtteilen.
Zum zweiten Mal findet heuer die mobile Problemstoffsammlung der Innsbrucker Kommunalbetriebe statt. Seit 12. Oktober (und noch bis 17. Oktober) sind die Mitarbeiter in den Stadtteilen unterwegs. Dieses Mal ist auch die „Tiroler Krone“ dabei und geht der Frage nach, welche Gefahren in unserem Müll lauern.
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