Brandgefährlich! Wenn dein Müll zum Risiko wird

Zum zweiten Mal findet heuer die mobile Problemstoffsammlung der Innsbrucker Kommunalbetriebe statt. Seit 12. Oktober (und noch bis 17. Oktober) sind die Mitarbeiter in den Stadtteilen unterwegs. Dieses Mal ist auch die „Tiroler Krone“ dabei und geht der Frage nach, welche Gefahren in unserem Müll lauern.