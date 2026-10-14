Wirbel um Grundstückskauf der Landesimmobilien

Landesimmobilien verweisen auf Sachverständige

Die LIB weist die Vorwürfe „entschieden zurück“ und behält sich rechtliche Schritte vor. Der gerichtlich beeidete Sachverständige habe die Immobilie mit 7,13 Millionen Euro bewertet. „Der Kaufpreis von 6,9 Millionen Euro lag damit unter dem Verkehrswert, also unter dem Preis, den die Liegenschaft am freien Markt erzielt hätte“, heißt es. Der Pächter und spätere Eigentümer habe sich bereits 2016 eine Kaufoption gesichert. Diese sei kurz vor dem Verkauf an die LIB gezogen worden, daher das zeitliche Zusammentreffen der Verkäufe. An diesem Geschäft sei man nicht beteiligt gewesen, argumentiert die LIB. Der Pächter habe zudem zuvor Investitionen in Millionenhöhe getätigt. Diese Wertsteigerung sei in die Bewertung eingeflossen.