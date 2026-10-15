Trump will Informanten erschießen lassen

Militärhinrichtung soll live übertragen werden

In den USA ist die seit Langem geführte Debatte um die Vollstreckung der Todesstrafe jüngst wieder aufgeflammt. Ein Grund dafür: Das Pentagon plant erstmals seit 65 Jahren wieder eine Militärhinrichtung, die laut Verteidigungsminister Pete Hegseth obendrein per Livestream übertragen werden soll. Die Exekution des verurteilten Attentäters Nidal Hasan, der 2009 ein Massaker auf dem US-Militärstützpunkt Fort Hood in Texas verübte, ist für den 3. Dezember geplant und soll am damaligen Tatort stattfinden. Vor allem die angedachte Live-Übertragung löste eine Welle der Kritik aus.