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Verräterische Liste

Tennis-Ass hat seine Karriere heimlich beendet

Tennis
15.10.2026 08:46
Der Auftritt bei den US-Open war wohl der letzte Auftritt von Gael Monfils auf der großen ...
Der Auftritt bei den US-Open war wohl der letzte Auftritt von Gael Monfils auf der großen Tennis-Bühne!(Bild: AP/Adam Hunger)
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Von krone Sport

Überraschung in der Tennis-Welt! Gael Monfils hat seine Profi-Karriere offenbar ganz heimlich beendet. Dabei hatte der Franzose zuvor noch angekündigt erst nach dem Masters-Turnier in Paris zurückzutreten. Der emotionale Abschied vor den heimischen Fans fällt nun aber aus. 

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Stellungnahme gibt es von Monfils noch keine – aber eine Liste hat den Franzosen überführt. Die im Oktober aktualisierte offizielle Auflistung der neu zurückgetretenen Tennis-Profis offenbart nämlich: Der 40-Jährige hat sich still und heimlich zurückgezogen. 

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Überraschend, denn immerhin hatte der Franzose angekündigt, seinen Abschied beim Masters-Turnier in Paris vom 2. bis 8. November feiern zu wollen. Emotionale Verabschiedung von seinen Fans inklusive. Warum er nun dennoch vorzeitig einen Schlussstrich gezogen hat, steht derzeit noch nicht fest. 

Auch kein Auftritt in Wien
„Er gilt nun als im Ruhestand und darf nicht mehr an Turnieren teilnehmen“, bestätigte auch Adrian Bassett, Kommunikationschef der International Tennis Integrity Agency (ITIA) gegenüber „L‘Équipe“. Bedeutet: „Dadurch ist der Spieler von den Dopingkontrollen befreit, und technisch gesehen müsste er sich sechs Monate lang Kontrollen außerhalb des Wettkampfs unterziehen, bevor er wieder an Wettkämpfen teilnehmen darf. So wie es Serena Williams getan hat.“ 

Kurioses Ende einer über zwanzig Jahre andauernden Tennis-Karriere, in der Monfils insgesamt 13 Turniersiege feiern durfte. Dazu kommen zwei Halbfinal-Einzüge bei Grand Slams. Nach seinem Aus in der zweiten Runde der US Open hatte das Tennis-Ass noch erklärt: „Ich werde das Turnier in Lyon (19. bis 25. Oktober) spielen, vielleicht das Turnier in Wien (26. Oktober bis 1. November)“  – daraus wird nun also nichts mehr. 

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