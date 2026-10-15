Tennis-Ass hat seine Karriere heimlich beendet

Auch kein Auftritt in Wien

„Er gilt nun als im Ruhestand und darf nicht mehr an Turnieren teilnehmen“, bestätigte auch Adrian Bassett, Kommunikationschef der International Tennis Integrity Agency (ITIA) gegenüber „L‘Équipe“. Bedeutet: „Dadurch ist der Spieler von den Dopingkontrollen befreit, und technisch gesehen müsste er sich sechs Monate lang Kontrollen außerhalb des Wettkampfs unterziehen, bevor er wieder an Wettkämpfen teilnehmen darf. So wie es Serena Williams getan hat.“