Nach EM-Turbulenzen gab es vor der WM Aussprachen

Training in der Früh, dann ein gemütlicher Tag mit der Familie, ein Stück von der von Mama Nina gebackenen Sachertorte und keine Party am Abend. So feierte Turnerin Charlize Mörz vor der Abreise zur ihrer fünften WM, die Samstag in Rotterdam beginnt, ihren 21. Geburtstag. Die Mattersburgerin sagt: „Mir fehlt nichts. Ich finde, was ich habe, total schön.“ Sie lebt für ihren Sport, trainiert bis zu 30 Stunden in der Woche. Das zahlt sich aus.