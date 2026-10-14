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Zum Wohle von Mörz

Nach EM-Turbulenzen gab es vor der WM Aussprachen

Sport-Mix
14.10.2026 18:30
Charlize Mörz hat bei der WM in Rotterdam in ihrer Paradedisziplin Sprung die besten Chancen.
Charlize Mörz hat bei der WM in Rotterdam in ihrer Paradedisziplin Sprung die besten Chancen.(Bild: Turnsport Austria/Simone Ferraro)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Nach dem plötzlichen Abzug ihres Trainers Matthias Fahrig vor der EM in Zagreb sind die Wogen wieder geglättet. Weltklasse-Turnerin Charlize Mörz, die vergangenes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Jakarta Geschichte schrieb, ist bereit für die Samstag in Rotterdam beginnende WM. Als Einstimmung feierte sie ihren 21. Geburtstag – mit Torte, aber ohne Party.

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Training in der Früh, dann ein gemütlicher Tag mit der Familie, ein Stück von der von Mama Nina gebackenen Sachertorte und keine Party am Abend. So feierte Turnerin Charlize Mörz vor der Abreise zur ihrer fünften WM, die Samstag in Rotterdam beginnt, ihren 21. Geburtstag. Die Mattersburgerin sagt: „Mir fehlt nichts. Ich finde, was ich habe, total schön.“ Sie lebt für ihren Sport, trainiert bis zu 30 Stunden in der Woche. Das zahlt sich aus.

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