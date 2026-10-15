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Gegen Baum geprallt

Beifahrer (29) wurde bei Unfall tödlich verletzt

Oberösterreich
15.10.2026 08:58
Das Auto wurde völlig zerstört.
Das Auto wurde völlig zerstört.(Bild: FF Ebensee)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend in Ebensee (Oberösterreich). Ein 21-Jähriger war mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto prallte mit der Beifahrerseite gegen zwei Bäume und wurde völlig zerstört. Der 29-jährige Mitfahrer wurde tödlich verletzt.

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Gegen 20.30 Uhr lenkte ein 21-jähriger Ebenseer einen Renault Mégane in seinem Heimatort auf der Offenseestraße L1296 in östliche Fahrtrichtung, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit zwei großen Bäumen kollidierte. Der Aufprall an der Beifahrerseite war massiv.

Der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle.
Der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle.(Bild: FF Ebensee)

Tod an der Unfallstelle
Der am Beifahrersitz mitfahrende 29-jährige serbische Staatsangehörige aus Ebensee war zwar nicht eingeklemmt, erlitt aber durch die Wucht des Aufschlages tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

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