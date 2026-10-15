Beifahrer (29) wurde bei Unfall tödlich verletzt

Gegen 20.30 Uhr lenkte ein 21-jähriger Ebenseer einen Renault Mégane in seinem Heimatort auf der Offenseestraße L1296 in östliche Fahrtrichtung, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit zwei großen Bäumen kollidierte. Der Aufprall an der Beifahrerseite war massiv.