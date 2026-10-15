Beifahrer (29) wurde bei Unfall tödlich verletzt

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend in Ebensee (Oberösterreich). Ein 21-Jähriger war mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto prallte mit der Beifahrerseite gegen zwei Bäume und wurde völlig zerstört. Der 29-jährige Mitfahrer wurde tödlich verletzt.
Gegen 20.30 Uhr lenkte ein 21-jähriger Ebenseer einen Renault Mégane in seinem Heimatort auf der Offenseestraße L1296 in östliche Fahrtrichtung, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit zwei großen Bäumen kollidierte. Der Aufprall an der Beifahrerseite war massiv.
Tod an der Unfallstelle
Der am Beifahrersitz mitfahrende 29-jährige serbische Staatsangehörige aus Ebensee war zwar nicht eingeklemmt, erlitt aber durch die Wucht des Aufschlages tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.
Der 21-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Bad Ischl eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.