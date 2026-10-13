Benko: 60-qm-Mietwohnung soll schon bereitstehen

Einkäufe und Spaziergänge?

Allerdings hätte der Tiroler dann auch Freiheiten. Er dürfte etwa zu seinem Anwalt fahren, um Akten zu studieren, und vermutlich auch einkaufen und spazieren gehen. Die WKStA hat eine sechsseitige Stellungnahme abgegeben. Offiziell heißt es nur: „Wir haben uns gegen eine Fußfessel ausgesprochen und unsere Gründe mit Verweis auf die Rechtsprechung dargelegt.“ Insider betonen, dass eine Vorbereitung auf eine Haftverhandlung kein Grund wäre, eine Fußfessel zu gewähren.