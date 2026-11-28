Als sie bewusstlos war, hörte Angriff auf

Der 63-Jährige trat in die Wohnung ein, während die Frau ihm die Sturmhaube herunterriss – und ihn erkannte. Danach schlug er dreimal mit dem Nudelholz auf den Hinterkopf der Frau. Er stieß sie die Kellertreppe hinunter, ging ihr nach und trat weiter zu. Als sie am Boden lag, setzte er sich auf sie und begann zu würgen. Zudem drosch er ihren Kopf gegen den Fliesenboden. Das Opfer wehrte sich, bat den Angreifer aufzuhören und täuschte dabei auch vor, ihn noch zu lieben, heißt es in der Anklage. Als sie das Bewusstsein verlor, hörte er mit der Gewalt auf.