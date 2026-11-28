Nach 22 Jahren Beziehung trennte sich eine Frau von ihrem Partner. Monate vergingen. Dann tauchte er plötzlich maskiert vor ihrer Tür auf – und griff brutal mit einem Nudelholz an. Die Salzburger Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage wegen versuchten Mordes gegen den 64-Jährigen.
Für die Staatsanwaltschaft steht fest: Ein Salzburger wollte seine langjährige Partnerin, die Mutter eines gemeinsamen Kindes, töten. Weil sie „für die Probleme in seinem Leben“ verantwortlich sei, wie aus der Anklageschrift mit dem Vorwurf des versuchten Mordes hervorgeht. 22 Jahre waren der Angeklagte und das Opfer ein Paar, bis zur Trennung 2025.
Im August 2026 traf der 63-Jährige laut Anklage den Entschluss, seine Ex zu töten. Der Einheimische zog dazu einen Schutzoverall, Einweghandschuhe und Sturmmaske an, nahm ein Nudelholz in die Hand und läutete am 10. August an der Haustür der Frau. Sie öffnete, da sie jemand anderen erwartete.
Als sie bewusstlos war, hörte Angriff auf
Der 63-Jährige trat in die Wohnung ein, während die Frau ihm die Sturmhaube herunterriss – und ihn erkannte. Danach schlug er dreimal mit dem Nudelholz auf den Hinterkopf der Frau. Er stieß sie die Kellertreppe hinunter, ging ihr nach und trat weiter zu. Als sie am Boden lag, setzte er sich auf sie und begann zu würgen. Zudem drosch er ihren Kopf gegen den Fliesenboden. Das Opfer wehrte sich, bat den Angreifer aufzuhören und täuschte dabei auch vor, ihn noch zu lieben, heißt es in der Anklage. Als sie das Bewusstsein verlor, hörte er mit der Gewalt auf.
Seit dem Vorfall ist der 63-Jährige in U-Haft. Am 11. Februar 2027 wird der Kriminalfall verhandelt. Anwalt Kurt Jelinek verteidigt den Salzburger.
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