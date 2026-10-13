Passagiere gestochen
Bettwanzen an Bord: Flieger muss am Boden bleiben
Ein Qantas-Flugzeug musste am Boden bleiben, weil Bettwanzen an Bord entdeckt worden waren. Mehrere Passagiere waren wohl von den Insekten gestochen worden. Die Maschine wäre von Rom nach Australien geflogen.
Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende. Bereits am Weg von Australien nach Italien hatten sich Reisende über den Bettwanzen-Befall beschwert. Die Tiere sollen sich im vorderen Teil der Economy-Class ausgebreitet haben, wie der „Guardian“ berichtete.
Flugzeug zur Reinigung aus Verkehr gezogen
Am nächsten Tag sollte das Flugzeug zurück nach Perth fliegen, es wurde jedoch kurzfristig aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Die Maschine müsse von den Insekten befreit werden. Der Flug wurde gestrichen, einige Passagiere strandeten in Rom.
Passagiere zwei Tage lang in Rom gestrandet
Ein Qantas-Sprecher sagte, die Airline wolle sich bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten „aufrichtig entschuldigen“. Die betroffenen Passagiere seien zwei Tage nach dem Vorfall auf einen anderen Flug umgebucht worden.
Schon 2025 Drama um Bettwanzen in Flugzeug
Es war nicht das erste Mal, dass Bettwanzen für Reisechaos sorgten. Bereits vergangenes Jahr hatten sich Passagiere eines Turkish-Airlines-Fluges über Bettwanzen an Bord eines Flugzeuges beschwert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.