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Passagiere gestochen

Bettwanzen an Bord: Flieger muss am Boden bleiben

Ausland
13.10.2026 16:07
Eine Qantas-Maschine musste wegen Bettwanzen am Boden bleiben.
Eine Qantas-Maschine musste wegen Bettwanzen am Boden bleiben.(Bild: Krone-Collage/AFP/DAVID GRAY, AP/Jean-Michel Berenger)
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Von krone.at

Ein Qantas-Flugzeug musste am Boden bleiben, weil Bettwanzen an Bord entdeckt worden waren. Mehrere Passagiere waren wohl von den Insekten gestochen worden. Die Maschine wäre von Rom nach Australien geflogen.

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Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende. Bereits am Weg von Australien nach Italien hatten sich Reisende über den Bettwanzen-Befall beschwert. Die Tiere sollen sich im vorderen Teil der Economy-Class ausgebreitet haben, wie der „Guardian“ berichtete.

Flugzeug zur Reinigung aus Verkehr gezogen
Am nächsten Tag sollte das Flugzeug zurück nach Perth fliegen, es wurde jedoch kurzfristig aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Die Maschine müsse von den Insekten befreit werden. Der Flug wurde gestrichen, einige Passagiere strandeten in Rom.

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Passagiere zwei Tage lang in Rom gestrandet
Ein Qantas-Sprecher sagte, die Airline wolle sich bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten „aufrichtig entschuldigen“. Die betroffenen Passagiere seien zwei Tage nach dem Vorfall auf einen anderen Flug umgebucht worden.

Schon 2025 Drama um Bettwanzen in Flugzeug
Es war nicht das erste Mal, dass Bettwanzen für Reisechaos sorgten. Bereits vergangenes Jahr hatten sich Passagiere eines Turkish-Airlines-Fluges über Bettwanzen an Bord eines Flugzeuges beschwert.

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