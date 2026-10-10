Bettwanzen-Horror: Notschlafstelle vor Räumung

Hilfeschrei der Mitarbeiter

„Die Bettwanzen sind überall. In den Büros, in den Zimmern und auf den Korridoren. Wir wissen uns nicht mehr zu helfen“, so der Hilfeschrei. Das Gebäude sei nicht mehr zu retten, nur eine Aussiedlung sei eine Lösung – und die Aussiedlung wird jetzt auch tatsächlich passieren.