Kampfjet-Vertrag verfehlt internationalen Standard

Im Kaufvertrag mit Italien seien wichtige Fragen rund um Gewährleistung und Gerichtsstand nicht geregelt worden, der Vertrag würde in dieser Form nicht internationalen Standards entsprechen, monieren die Prüfer laut einem Bericht der „Presse“ (Dienstag) in einem Rohbericht. Das Verteidigungsministerium kann die Kritik nicht nachvollziehen.