Bundesheer schließt Milliarden-Deal mit Italien

Das zweisitzige Schul- und Mehrzweckkampfflugzeug ersetzt die Ende 2020 ausgeschiedenen Saab 105. Mit diesem Kauf behält das Bundesheer seine Zwei-Flotten-Strategie, wobei die Eurofighter 2030 auch ersetzt werden müssen. Die Entscheidung für die M-346FA zeichnet sich jedenfalls schon länger ab. Erst im Sommer wurden im Verteidigungsministerium die Leonardo als „alternativlos“ bezeichnet, weil nur sie alle 78 Leistungskriterien erfüllt hätten, die beiden anderen Mitbewerber dagegen lediglich 61 bzw. 26.