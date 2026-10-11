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„Krone“ vor Ort

Hier wollen USA unseren nächsten Kampfjet bauen

Ausland
11.10.2026 17:50
„Krone“-Redakteur Paul Tikal berichtet aus dem größten Rüstungswerk der Welt, den Hallen von ...
„Krone“-Redakteur Paul Tikal berichtet aus dem größten Rüstungswerk der Welt, den Hallen von Lockheed Martin in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas.(Bild: Chris Hanoch)
Porträt von Paul Tikal
Von Paul Tikal

Nirgendwo auf der Welt werden derzeit so viele Kampfflugzeuge produziert wie in den gewaltigen Rüstungshallen von Lockheed Martin im US-Bundesstaat Texas. Auch Österreich überlegt, dort einzukaufen. Ein „Krone“-Lokalaugenschein.

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Es ist Ende September, die Sonne über Fort Worth bei Dallas steht schon tief, doch sie brennt noch immer mit weit über 30 Grad auf den Parkplatzasphalt der größten High-End-Waffenfabrik der Welt. Alle paar Minuten bebt die heiße Luft, wenn wieder einer der hier produzierten, brandneuen F-35-Kampfjets vom anliegenden Flugplatz abhebt. Mit dem Auge sind die stahlgrauen Jets gegen den wolkenfreien Herbsthimmel gut zu erkennen, weiße Kondensstreifen bilden sich in scharfen Kurven an ihren Flügelenden. Doch am Radar sind sie nahezu unsichtbar. Das macht sie so einzigartig.

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