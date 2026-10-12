Emily Ratajkowski verführt bei Gala im Naked-Dress

Glamour und jede Menge Wow-Looks hat es bei den „Albies“ in London zu sehen gegeben. Für Herzrasen sorgte aber vor allem Emily Ratajkowski. Denn die kam im Naked-Dress und überließ nur wenig der Fantasie.
Wo Emily Ratajkowski auftaucht, sind tiefe Einblicke auf der Tagesordnung – so auch am Wochenende in London, wo im Natural History Museum die „Albies“ gefeiert wurden.
Sexy Emily ließ Stringtanga blitzen
Denn die Model-Schönheit, die aktuell mit Filmemacher Romain Gavras glücklich liiert ist, hatte sich für ein schokobraunes Naked-Dress von Gucci, das perfekt zu der dunkelbraunen Mähne von sexy Emily passte, entschieden.
Und unter dem mehrheitlich transparenten Stoff, der mit glitzernden Pailletten überzogen war, trug die 35-Jährige lediglich einen schwarzen String-Tanga!
Dass die Fans bei diesem Anblick völlig aus dem Häuschen waren, versteht sich fast von selbst. Und so durfte sich Ratajkowski, die auf Instagram ebenfalls Fotos ihres Wow-Looks veröffentlichte, über zahlreiche Komplimente freuen.
Amal strahlend schön in Gold
Doch Ratajkowski war längst nicht die einzige Promi-Beauty, die bei der Award-Gala, die von der Clooney Foundation ausgetragen wird, mit ihrem Look für Aufsehen sorgte.
So strahlte George Clooneys schöne Gattin Amal etwa in einem goldenen Traumkleid mit funkelnden Fransen, das ebenfalls von Gucci kreiert worden war, und stahl ihrem berühmten Ehemann mit diesem Outfit glatt die Show.
Ebenfalls top: Designerin Donatella Versace mit tiefen Einblicken, Schauspielerin Isla Fisher in einer Robe in feurigem Rot und Hollywood-Schönheit Laura Dern mit Glitzer-„Herz“.
Klicken Sie sich hier durch noch mehr traumhafte Promi-Looks bei den The Albies in London:
Die Albies wurden von George und Amal Clooney ins Leben gerufen, um mutige Personen und Organisationen zu ehren, die sich dem Kampf für Gerechtigkeit verschrieben haben.
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