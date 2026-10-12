Einsatzleiter: „Viele sind gierig nach dem Geld“

Trotz absolutem Sammelverbot läuft der Handel mit heimischen Pilzen illegal weiter. Erst vergangenen Freitag stoppte die Kärntner Bergwacht einen jungen Italiener in Maria Saal mit mehreren Kilogramm Steinpilzen im Gepäck.
Jeden Tag kontrolliert Udo Skumauz, Einsatzleiter der Kärntner Bergwacht, gemeinsam mit seinem Team, ob die regionale Pilzverordnung von allen Sammlern eingehalten wird. Zu Verstößen kommt es diesbezüglich immer wieder – am vergangenen Freitag kam Skumauz allerdings einem besonders dreisten Fall auf die Schliche.
Fingierte Übergabe auf Parkplatz
Ein Italiener bot auf einer Online-Verkaufsplattform kiloweise Steinpilze an. Skumauz nahm den Kontakt auf und vereinbarte ein gemeinsames Treffen zur vermeintlichen Übergabe auf einem Parkplatz in Maria Saal.
Er hatte 6,6 Kilogramm getrocknete Steinpilze bei sich. In frischem Zustand sind das etwa 60 Kilogramm.
Udo Skumauz, Einsatzleiter Bergwacht
„Als ich ihm auf Englisch mitteilte, dass das gegen die Verordnung verstößt, wurde er nervös und tat so, als ob er nichts davon wüsste.“ Dabei war der illegale Pilzsammler laut Skumauz zweifelsfrei ein Profi: „Die Steinpilz-Packungen waren vakuumiert und mit eigenem Logo versehen.“
„Schnelles Geld“ als Motiv
Der junge Italiener wurde angezeigt und musste eine Geldstrafe von 300 Euro bezahlen. Die Pilze wurde sichergestellt. Auch wenn die aktuelle Wetterlage das Wachsen von Eierschwammerln, Steinpilzen & Co. noch begünstigt: Seit 1. Oktober gilt ein absolutes Sammelverbot.
Das illegale Sammeln hat vor allem einen finanziellen Hintergrund, erzählt Skumauz: „Viele sind einfach gierig nach dem Geld. Heuer hielt sich das illegale Sammeln wetterbedingt in Grenzen, aber in manchen Jahren war das eine Katastrophe.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.