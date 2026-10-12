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Illegaler Pilzhandel

Einsatzleiter: „Viele sind gierig nach dem Geld“

Kärnten
12.10.2026 16:00
Trotz strenger Regulierung und regelmäßiger Kontrollen „boomt“ das illegale Sammeln und Handeln ...
Trotz strenger Regulierung und regelmäßiger Kontrollen „boomt“ das illegale Sammeln und Handeln mit heimischen Pilzen jedes Jahr aufs Neue.(Bild: Bergwacht Steinach und Umgebung)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Trotz absolutem Sammelverbot läuft der Handel mit heimischen Pilzen illegal weiter. Erst vergangenen Freitag stoppte die Kärntner Bergwacht einen jungen Italiener in Maria Saal mit mehreren Kilogramm Steinpilzen im Gepäck.

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Jeden Tag kontrolliert Udo Skumauz, Einsatzleiter der Kärntner Bergwacht, gemeinsam mit seinem Team, ob die regionale Pilzverordnung von allen Sammlern eingehalten wird. Zu Verstößen kommt es diesbezüglich immer wieder – am vergangenen Freitag kam Skumauz allerdings einem besonders dreisten Fall auf die Schliche.

Fingierte Übergabe auf Parkplatz
Ein Italiener bot auf einer Online-Verkaufsplattform kiloweise Steinpilze an. Skumauz nahm den Kontakt auf und vereinbarte ein gemeinsames Treffen zur vermeintlichen Übergabe auf einem Parkplatz in Maria Saal.

Zitat Icon

Er hatte 6,6 Kilogramm getrocknete Steinpilze bei sich. In frischem Zustand sind das etwa 60 Kilogramm.

Udo Skumauz, Einsatzleiter Bergwacht

„Als ich ihm auf Englisch mitteilte, dass das gegen die Verordnung verstößt, wurde er nervös und tat so, als ob er nichts davon wüsste.“ Dabei war der illegale Pilzsammler laut Skumauz zweifelsfrei ein Profi: „Die Steinpilz-Packungen waren vakuumiert und mit eigenem Logo versehen.“

„Schnelles Geld“ als Motiv
Der junge Italiener wurde angezeigt und musste eine Geldstrafe von 300 Euro bezahlen. Die Pilze wurde sichergestellt. Auch wenn die aktuelle Wetterlage das Wachsen von Eierschwammerln, Steinpilzen & Co. noch begünstigt: Seit 1. Oktober gilt ein absolutes Sammelverbot.

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Das illegale Sammeln hat vor allem einen finanziellen Hintergrund, erzählt Skumauz: „Viele sind einfach gierig nach dem Geld. Heuer hielt sich das illegale Sammeln wetterbedingt in Grenzen, aber in manchen Jahren war das eine Katastrophe.“

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