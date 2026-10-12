Fans rasten aus: Laura Wontorra zeigt Babybauch

So süß! Sport-Moderatorin Laura Wontorra (37) erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Riccardo Basile ihr erstes Kind. In einem Instagram-Post zeigte sie nun auch erstmals ihr Baby-Bäuchlein.
Laura Wontorra ist dafür bekannt, Sport-Fans mit ihrer guten Laune durch Events zu begleiten. Bei „Grill den Henssler“ fühlt sie Promis mit ihren frechen Fragen auf den Zahn. Nun ist es auch für die 37-Jährige bald Zeit, sich ein wenig Ruhe zu gönnen. Denn Wontorra erwartet gemeinsam mit ihrem Riccardo Basile ihr erstes Kind.
Wird es ein Mädchen?
Das verkündete die Moderatorin vor Kurzem auf Instagram. In einem emotionalen Posting schrieb sie: „Halb du, halb ich“. Dazu postete sie zwei Fotos von sich und ihrem Partner und ein Foto einer Ultraschallaufnahme, welche das Baby zeigt. Daneben postete sie rosa Baby-Schühchen – ein Hinweis darauf, dass sie und ihr Partner ein Mädchen erwarten?
Die Fans waren außer sich und überhäuften das Paar mit Glückwünschen. Am Sonntag postete Laura dann eine Bilderreihe auf Instagram, die Einblicke in ihren Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff geben. Ganz besonders ins Auge sticht hier Foto Nummer 18 von 20. Denn hier zeigt die Moderatorin erstmals ein Foto ihres süßen Bäuchleins!
Laura wird mit Glückwünschen und Herzerl in den Kommentaren des Beitrags überhäuft. Bei Bild Nummer 18 flippen die Fans aus: „Alle lieben Bild 18“ oder „18 auf die 1“ heißt es neben dem Posting.
Hier haben wir den vollständigen Instagram-Post eingebunden: Auf Bild Nummer 18 von 20 zeigt Laura ihr Babybäuchlein!
Stylische Umstandsmode
Laura beweist, dass Umstandsmode auch schick und elegant sein kann. Auf dem Lieblingsbild der Fans trägt sie eine bequeme, lockere Jeans mit weitem Bund, dazu flache, blaue Schuhe. Das Highlight ist allerdings die weiße Rüschenbluse, die ihr Babybäuchlein offenlegt!
Ihre Urlaubsgarderobe besteht ansonsten aus Wickelkleidern, Hemdblusen, Riemchensandalen und bequemen Hosen. Mode, in der sich Mama und Baby wohlfühlen!
Erfolgreiche Sportmoderatorin
Laura Wontorra zählt zu den erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands, sie moderierte unter anderem für Sky, Sport1 und DAZN. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 berichtete sie zum Teil direkt aus den Stadien. Außerdem moderiert sie „Grill den Henssler“ und „Ninja Warrior Germany“.
Die Hingabe zum Sportjournalismus ist Laura in die Wiege gelegt, denn schon ihr Vater war Sportjournalist, die Mutter arbeitete als Redakteurin.
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