Fans rasten aus: Laura Wontorra zeigt Babybauch

Wird es ein Mädchen?

Das verkündete die Moderatorin vor Kurzem auf Instagram. In einem emotionalen Posting schrieb sie: „Halb du, halb ich“. Dazu postete sie zwei Fotos von sich und ihrem Partner und ein Foto einer Ultraschallaufnahme, welche das Baby zeigt. Daneben postete sie rosa Baby-Schühchen – ein Hinweis darauf, dass sie und ihr Partner ein Mädchen erwarten?