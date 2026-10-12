Sexueller Übergriff mit Roboter schockiert Köln

Der Roboter soll eine 16-Jährige demnach vor einem Schnellrestaurant in der Kölner Innenstadt am Gesäß berührt und „Stoßbewegungen“ ausgeführt haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Demnach näherte er sich der Jugendlichen von hinten, als diese sich in der Nacht zum Sonntag mit zwei Freundinnen dort aufhielt. Der 16-Jährige und sein älterer Begleiter sollen die Handlungen live in sozialen Medien gestreamt haben.