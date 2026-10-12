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Sexueller Übergriff mit Roboter schockiert Köln

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12.10.2026 15:58
Der Roboter soll „Stoßbewegungen“ ausgeführt haben.
Der Roboter soll „Stoßbewegungen“ ausgeführt haben.(Bild: Photocreo Bednarek - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Köln ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlich mithilfe eines Roboters begangenen sexualisierten Übergriffs auf eine Jugendliche gegen zwei junge Männer.

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Bei ihnen handelt es sich um den 16-jährigen Besitzer des etwa 1,20 Meter großen Roboters sowie einen 19-jährigen Begleiter, wie die Beamten in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilten.

Der Roboter soll eine 16-Jährige demnach vor einem Schnellrestaurant in der Kölner Innenstadt am Gesäß berührt und „Stoßbewegungen“ ausgeführt haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Demnach näherte er sich der Jugendlichen von hinten, als diese sich in der Nacht zum Sonntag mit zwei Freundinnen dort aufhielt. Der 16-Jährige und sein älterer Begleiter sollen die Handlungen live in sozialen Medien gestreamt haben.

Polizei beschlagnahmte Roboter
Zur Hilfe gerufene Einsatzkräfte beschlagnahmten unmittelbar darauf den Roboter und zwei Handys der Beschuldigten. Die Kriminalpolizei prüft der Mitteilung zufolge, wie der Roboter zur Tatzeit arbeitete und ob seine Bewegungen gezielt ferngesteuert wurden. Ermittelt wird in dem Fall wegen des Verdachts einer Beleidigung auf sexueller Grundlage.

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