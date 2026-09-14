Athletinnen toben gegen hüllenlose Sydney Sweeney

Sydney Sweeney sorgt erneut für Aufsehen: In einem freizügigen Werbespot für die Sport-Plattform Novig zeigt sich der Hollywood-Star beinahe nackt. Die ungewöhnliche Kampagne polarisiert – vor allem Frauen aus der Sportbranche gehen mit der sexy Inszenierung hart ins Gericht.
Es soll sich in dieser Werbung „nur um Sport“ drehen, jetzt geht es aber um Sexismus. In einer neuen Werbung zeigt sich Nackedei Sydney Sweeny gewohnt freizügig. Bälle, Trikots und weiteres Equipment verdecken nur das Nötigste. Sweeney haucht dazu dazu halbnackt: „Es geht der Firma darum, nur den Sport zu zeigen.“
Sportlerinnen gegen Sweeney
Die typische Sweeney-Inszenierung stößt vor allem Athletinnen sauer auf. In den sozialen Netzwerken hagelt es heftige Kritik gegen die Werbung. Die Kritik: Solche Bilder würden Klischees über Frauen im Sport geziet verstärken, Frauen auf ihren. „Frauen gehören in die Sportindustrie ohne, sexualisiert zu werden“, schreibt Jenna Gwinn, eine Triathlon-Athletin. Olympia-Gewinnerin Tilly Kearns schreibt: „Ich hasse Sydney Sweeneys neue Sport-Werbung zutiefst.“
Falsches Bild von Frauen im Sport?
In einem Feld, in dem Frauen noch immer häufig um Anerkennung kämpfen müssen, würde eine solche Inszenierung ein falsches Bild vermitteln und den Fokus auf Äußerlichkeiten statt auf Erfolge zu lenken. Andere Kritiker nahmen Instagram ins Visier. Ihrer Ansicht nach werde bei gewöhnlichen Nutzern mitunter deutlich strenger auf freizügige Bilder reagiert, während professionell produzierte Kampagnen mit ähnlicher Bildsprache große Reichweiten erzielen könnten.
Sweeney an Sportwettenfirma beteiligt
Fans verteidigen Sweeney. Die Werbung würde ein junges Publikum anziehen. Und auch Sweeney selbst dürfte von der Kontroverse profitieren: Sie ist nicht nur Werbefigur, sondern auch „strategische Partnerin“ und an der Sportwettenfirma beteiligt.
Nicht Sweeneys erste Werbe-Kontroverse
Es ist nicht die erste Werbe-Kontroverse um Sweeney. Bereits 2025 sorgte ihre Zusammenarbeit mit American Eagle für erhebliche Aufmerksamkeit. Damals stand unter anderem ein Wortspiel rund um „jeans“ und „genes“ im Mittelpunkt.
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