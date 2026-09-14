Athletinnen toben gegen hüllenlose Sydney Sweeney

Falsches Bild von Frauen im Sport?

In einem Feld, in dem Frauen noch immer häufig um Anerkennung kämpfen müssen, würde eine solche Inszenierung ein falsches Bild vermitteln und den Fokus auf Äußerlichkeiten statt auf Erfolge zu lenken. Andere Kritiker nahmen Instagram ins Visier. Ihrer Ansicht nach werde bei gewöhnlichen Nutzern mitunter deutlich strenger auf freizügige Bilder reagiert, während professionell produzierte Kampagnen mit ähnlicher Bildsprache große Reichweiten erzielen könnten.