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Suljovic: „Aussage über Frauen war unangebracht!“

Sport-Mix
12.10.2026 15:26
Mensur Suljovic sorgte beim Turnier in der Schweiz für Aufsehen.
Mensur Suljovic sorgte beim Turnier in der Schweiz für Aufsehen.(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)
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Von Mario Drexler

Mensur Suljovic rudert zurück! Nach seinem unsportlichen Verhalten beim PDC-Turnier in Basel entschuldigt er sich bei seinem Kontrahenten Ross Smith. Zudem betont Österreichs erfolgreichster Darts-Spieler: „Auch meine Aussage im Interview über Frauen war völlig unangebracht!“

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Mensur Suljovic hatte am Sonntag beim European-Tour-Turnier in Basel für Negativschlagzeilen gesorgt: Der 54-Jährige stachelte beim Duell in der dritten Runde mit dem Engländer Ross Smith immer wieder die Zuschauer auf. Als Smith zwei Matchdarts hatte, forderte Suljovic etwa das Publikum dahinter auf, lauter zu werden. Szenen, die in der Darts-Welt für Kopfschütteln sorgten.

„Dafür möchte ich mich bei ihm entschuldigen“
„Ich möchte mich noch einmal zu meinem Spiel gegen Ross Smith und dem anschließenden Interview äußern“, schreibt Suljovic nun in seiner Instagram-Story. „Die Emotionen haben mich in diesem Moment sehr mitgenommen. Ich wollte das Publikum hinter mich bringen und habe dabei nicht richtig wahrgenommen, dass Ross gerade auf seine Matchdarts geworfen hat. Im Nachhinein verstehe ich, dass das Timing unglücklich war und als unfair empfunden wurde. Dafür möchte ich mich bei Ross entschuldigen.“ Ross sei für ihn „einer der besten Dartsspieler der Welt und ich habe großen Respekt vor ihm und seiner Leistung“.

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Auch Wirbel um Interview
Nicht nur sein Verhalten während der Partie, sondern auch eines seiner Interviews auf der Bühne (Video unten) sorgte für Wirbel. „Was beschwert sich der Kerl? Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen“, sagte Suljovic in Richtung Smith, der sich über die Mätzchen seines Rivalen beklagt hatte. Und legte dann noch nach: „Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert.“

Worte, die er nun bereut. „Auch meine Aussage im Interview über Frauen war völlig unangebracht. Das hätte ich so niemals sagen dürfen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei allen Frauen entschuldigen“, so Suljovic, dessen Erfolgslauf in Basel erst im Halbfinale gegen Luke Humphries endete. „Darts lebt von Emotionen – aber Fairness und Respekt gehören genauso dazu. Gestern haben mich die Emotionen ein Stück weit überholt. Sorry dafür!“

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