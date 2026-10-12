Suljovic: „Aussage über Frauen war unangebracht!“

„Dafür möchte ich mich bei ihm entschuldigen“

„Ich möchte mich noch einmal zu meinem Spiel gegen Ross Smith und dem anschließenden Interview äußern“, schreibt Suljovic nun in seiner Instagram-Story. „Die Emotionen haben mich in diesem Moment sehr mitgenommen. Ich wollte das Publikum hinter mich bringen und habe dabei nicht richtig wahrgenommen, dass Ross gerade auf seine Matchdarts geworfen hat. Im Nachhinein verstehe ich, dass das Timing unglücklich war und als unfair empfunden wurde. Dafür möchte ich mich bei Ross entschuldigen.“ Ross sei für ihn „einer der besten Dartsspieler der Welt und ich habe großen Respekt vor ihm und seiner Leistung“.