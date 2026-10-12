HLA-Meister strauchelt! Verletzungspech in Vöslau

Nach dem perfekten Vorjahr sind die JAGS aus Bad Vöslau das gejagte Team in der HLA Meisterliga. Nach sechs Spieltagen haben die Niederösterreicher erst zwei Siege eingefahren, einige Stützen fehlen verletzungsbedingt. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit Cheftrainer Sebastia Salvat über den holprigen Start, Erwartungen im European-Cup sowie gewünschte Entwicklungen im Laufe des Grunddurchganges.