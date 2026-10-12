Karner verteidigt Festnahme von Journalisten

Bei Festnahme auch MA 48 im Einsatz

Zur umstrittenen Festnahme selbst war es am Donnerstagnachmittag gekommen. Der APA liegt mittlerweile ein Video vor, das den genauen Ort des Behördenzugriffs am vielbefahrenen Margaretengürtel kurz nach der Festnahme zeigt. Zu sehen sind maskierte Männer, zumindest drei schwarze Behördenfahrzeuge, die weiterhin zwei Fahrspuren blockieren, das an einer roten Ampel gestoppte weiße Journalistenauto sowie ein Fahrzeug der Magistratsabteilung 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark), das sichtlich aufräumt. Tkatsch hatte in den sozialen Medien berichtet, dass bei der Festnahme von beiden Seiten die Scheiben des Mietautos eingeschlagen worden waren. Bilder, die sein Kameramann auf Facebook gepostet hat, deuten auf Schnittverletzungen unter anderem im Gesicht.