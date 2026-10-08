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Krasse Entdeckung

Sydney Sweeney ist mit Marilyn Monroe verwandt!

Society International
08.10.2026 17:00
Was für eine krasse Entdeckung! Sydney Sweeney ist tatsächlich mit Marilyn Monroe verwandt!
Was für eine krasse Entdeckung! Sydney Sweeney ist tatsächlich mit Marilyn Monroe verwandt!(Bild: Krone KREATIV/Viennareport, APA/AFP/Patrick T. Fallon)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Fans von Sydney Sweeney haben es schon immer geahnt, jetzt ist es aber auch amtlich: Die neue Hollywood-Sexbombe ist tatsächlich mit niemand Geringerem als Marilyn Monroe verwandt!

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Blonde Mähne, roter Kussmund und Kurven, bei denen ihre Fans ins Träumen kommen: Dass sich Sydney Sweeney gerne im Stil von Marilyn Monroe inszeniert, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch jetzt forschte MyHeritage, die internationale Plattform für Familiengeschichte, nach und kam zu einem überraschenden Ergebnis: Sweeney ist tatsächlich Monroes Cousine neunten Grades – mit einem Grad Abstand.

Gemeinsamer Verwandter war US-Siedler
Die Verbindung ist laut MyHeritage verifiziert und bestätigt. Sweeney und Monroe sind über die väterliche Linie verwandt. So laufen die Familienlinien von Sweeneys Papa Steven und Monroes leiblichen Vater Charles Stanley Gifford.

Jetzt ist es amtlich! Marilyn Monroe ist eine weit entfernte Cousine von Sydney Sweeney!
Jetzt ist es amtlich! Marilyn Monroe ist eine weit entfernte Cousine von Sydney Sweeney!(Bild: APA-Images / PA / All Action)

Wie die Plattform bekannt gab, laufen die Familienlinien beider Schauspielerinnen bei einem gemeinsamen Vorfahren zusammen: Ezra Perry (ca. 1625-1689). Er war ein früher Siedler in Sandwich, im Bundesstaat Massachusetts.

Parallelen inspirierten zur Nachforschung
Sweeney spielte in der Vergangenheit gezielt mit Vergleichen zu Marilyn Monroe, trug etwa vor einiger Zeit auf dem roten Teppich ein 73 Jahre altes Vintage-Kleid von Ceil Chapman, das von einem der ikonischsten Looks des „Manche mögen‘s heiß“-Stars inspiriert war.

Sydney Sweeney trug Anfang des Jahres ein Vintage-Kleid, dass von einem ikonischen Look von ...
Sydney Sweeney trug Anfang des Jahres ein Vintage-Kleid, dass von einem ikonischen Look von Marilyn Monroe inspiriert war.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)

Aber es gibt über den Look der beiden Frauen hinaus auch noch mehr Gemeinsamkeiten: Denn wie erst jetzt bekannt wurde, überlegt Sweeney aufgrund ihrer Beziehung zu Scooter Braun zum Judentum zu konvertieren. Wie es 1956 auch Marilyn Monroe vor ihrer Hochzeit mit Arthur Miller getan hatte.

„Schon immer wurden Parallelen zwischen Sydney Sweeney und Marilyn Monroe gezogen. Doch zu sehen, dass sich ihre Wege auf einer tieferen Ebene kreuzen, hat uns dazu inspiriert, in den Archiven von MyHeritage nach einer tatsächlichen familiären Verbindung zu suchen“, erklärte Forschungsleiter Roi Mandel.

Wie einst Marilyn Monroe soll Sydney Sweeney auch der Liebe wegen erwägen, zum Judentum zu ...
Wie einst Marilyn Monroe soll Sydney Sweeney auch der Liebe wegen erwägen, zum Judentum zu konvertieren.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Und fuhr fort: „Die Entdeckung ihres gemeinsamen Familienzweigs war unglaublich. Sie erinnert uns eindrucksvoll daran, dass die Menschheit einen einzigen, riesigen Stammbaum bildet – und dass wir, wenn wir tief graben, erkennen, wie eng wir alle miteinander verbunden sind.“ 

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Schon weitere Promi-Entdeckungen
MyHeritage deckte übrigens bereits in der Vergangenheit bedeutende familiäre Verbindungen zwischen Prominenten auf. Etwa, dass die „Friends“-Stars Matthew Perry und Courteney Cox im wirklichen Leben Cousins ​​entfernten Grades waren. 

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