Sydney Sweeney ist mit Marilyn Monroe verwandt!

Fans von Sydney Sweeney haben es schon immer geahnt, jetzt ist es aber auch amtlich: Die neue Hollywood-Sexbombe ist tatsächlich mit niemand Geringerem als Marilyn Monroe verwandt!
Blonde Mähne, roter Kussmund und Kurven, bei denen ihre Fans ins Träumen kommen: Dass sich Sydney Sweeney gerne im Stil von Marilyn Monroe inszeniert, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch jetzt forschte MyHeritage, die internationale Plattform für Familiengeschichte, nach und kam zu einem überraschenden Ergebnis: Sweeney ist tatsächlich Monroes Cousine neunten Grades – mit einem Grad Abstand.
Gemeinsamer Verwandter war US-Siedler
Die Verbindung ist laut MyHeritage verifiziert und bestätigt. Sweeney und Monroe sind über die väterliche Linie verwandt. So laufen die Familienlinien von Sweeneys Papa Steven und Monroes leiblichen Vater Charles Stanley Gifford.
Wie die Plattform bekannt gab, laufen die Familienlinien beider Schauspielerinnen bei einem gemeinsamen Vorfahren zusammen: Ezra Perry (ca. 1625-1689). Er war ein früher Siedler in Sandwich, im Bundesstaat Massachusetts.
Parallelen inspirierten zur Nachforschung
Sweeney spielte in der Vergangenheit gezielt mit Vergleichen zu Marilyn Monroe, trug etwa vor einiger Zeit auf dem roten Teppich ein 73 Jahre altes Vintage-Kleid von Ceil Chapman, das von einem der ikonischsten Looks des „Manche mögen‘s heiß“-Stars inspiriert war.
Aber es gibt über den Look der beiden Frauen hinaus auch noch mehr Gemeinsamkeiten: Denn wie erst jetzt bekannt wurde, überlegt Sweeney aufgrund ihrer Beziehung zu Scooter Braun zum Judentum zu konvertieren. Wie es 1956 auch Marilyn Monroe vor ihrer Hochzeit mit Arthur Miller getan hatte.
„Schon immer wurden Parallelen zwischen Sydney Sweeney und Marilyn Monroe gezogen. Doch zu sehen, dass sich ihre Wege auf einer tieferen Ebene kreuzen, hat uns dazu inspiriert, in den Archiven von MyHeritage nach einer tatsächlichen familiären Verbindung zu suchen“, erklärte Forschungsleiter Roi Mandel.
Und fuhr fort: „Die Entdeckung ihres gemeinsamen Familienzweigs war unglaublich. Sie erinnert uns eindrucksvoll daran, dass die Menschheit einen einzigen, riesigen Stammbaum bildet – und dass wir, wenn wir tief graben, erkennen, wie eng wir alle miteinander verbunden sind.“
Schon weitere Promi-Entdeckungen
MyHeritage deckte übrigens bereits in der Vergangenheit bedeutende familiäre Verbindungen zwischen Prominenten auf. Etwa, dass die „Friends“-Stars Matthew Perry und Courteney Cox im wirklichen Leben Cousins entfernten Grades waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.