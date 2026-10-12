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Geburtstagswunder

Katze taucht sechs Jahre nach Unfall wieder auf

Ausland
12.10.2026 15:41
„Ich würde allen Katzenbesitzern nahelegen, ihre Katzen chippen zu lassen und ihre Daten aktuell ...
„Ich würde allen Katzenbesitzern nahelegen, ihre Katzen chippen zu lassen und ihre Daten aktuell zu halten. Man weiß nie, vielleicht führt es zu einem richtigen kleinen Wunder“, rät Pandoras Besitzerin.(Bild: nils.jacobi@gmx.net stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem tragischen Autounfall wurde Katzen-Dame Pandora mit ihrer Transportbox aus dem Fahrzeug geschleudert. Von dem Stubentiger fehlte jede Spur – erst sechs Jahre später sollten die traurigen Besitzer wieder von ihrer Mieze hören.

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Im Jahr 2020 zog das Ehepaar Mary und Billy Bowie von England nach Schottland um. Natürlich wurden auch die drei Jahre zuvor adoptierten Katzen Pandora und Ziggy mitgenommen, berichtet „BBC“. Voll bepackt machte sich das Paar demnach mit zwei Fahrzeugen auf den Weg. Billy lenkte einen Lieferwagen und hatte Pandora in einer Transportbox dabei. Mary befand sich gemeinsam mit Tochter, Enkelkind und Katze Ziggy im zweiten Fahrzeug.

Unweit der schottischen Ortschaft Errol kam es dann zur Tragödie: Fotos zeigen Billys stark beschädigten Lieferwagen mit einer komplett zerstörten Front und einer herausgebrochenen Windschutzscheibe. Als es krachte, wurde demnach der Katzenkorb aus dem Wagen katapultiert. Danach war Pandora wie vom Erdboden verschluckt. „Ich habe den Unfall selbst nicht gesehen, da wir etwa eine Meile dahinter fuhren. Aber es war natürlich ein riesiger Schock, als wir an der Unfallstelle ankamen“, schilderte Mary gegenüber „BBC“.

Hier sind alle wieder glücklich vereint:

Aufruf auf Facebook
Zwar kam ihr Ehemann bei dem Unfall glimpflich davon. Doch die fehlende Mieze trieb die Familie in die Verzweiflung: Trotz aller Bemühungen konnte sie nicht gefunden werden. Im neuen Zuhause angekommen, starteten die Besitzer einen Aufruf auf Facebook. Immer wieder trudelten Nachrichten ein in denen Bewohner berichteten, Pandora gesehen zu haben. Aber sie wollte sich einfach nicht einfangen lassen.

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Dann sprang Tierschutzorganisation ein
Sechs Jahre später berichtete eine Frau einer Tierschutzorganisation, dass eine schwarze Katze in ihr Haus gelangen wolle. Eine Mitarbeiterin machte sich in der Folge auf die Suche nach der Mieze, lockte sie mit Futter an und entdeckte einen Mikrochip. „Mir war sofort klar, dass es sich um eine streunende Katze handelte und nicht um die Katze eines Nachbarn, die herübergewandert war“, erzählte sie.

Auf diesem Wege konnten die Bowies ausfindig gemacht werden. Die die frohe Botschaft ausgerechnet an Marys 62. Geburtstag erhielt. Es sei die „größte und beste“ Überraschung für sie gewesen, strahlt Mary. Und gesteht: „Es gab jede Menge Freudentränen“.

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