Katze taucht sechs Jahre nach Unfall wieder auf

Unweit der schottischen Ortschaft Errol kam es dann zur Tragödie: Fotos zeigen Billys stark beschädigten Lieferwagen mit einer komplett zerstörten Front und einer herausgebrochenen Windschutzscheibe. Als es krachte, wurde demnach der Katzenkorb aus dem Wagen katapultiert. Danach war Pandora wie vom Erdboden verschluckt. „Ich habe den Unfall selbst nicht gesehen, da wir etwa eine Meile dahinter fuhren. Aber es war natürlich ein riesiger Schock, als wir an der Unfallstelle ankamen“, schilderte Mary gegenüber „BBC“.