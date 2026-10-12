UEFA greift durch: Geisterspiel in Nations League?

Die für Deutschland enorm wichtige Nations-League-Partie in Serbien wird für Jürgen Klopp womöglich zu einem Geisterspiel oder einem Spiel vor einer Mini-Kulisse. Wie aus einem UEFA-Urteil hervorgeht, sind für das vorletzte Gruppenspiel des DFB-Teams am 13. November (20.45 Uhr) nach jetzigem Stand keine Fans im Stadion von Roter Stern Belgrad zugelassen.
Der europäische Kontinentalverband sanktionierte den DFB-Gegner für rassistisches und diskriminierendes Verhalten seiner Anhänger in den vergangenen Partien gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2). Zudem wird eine Geldstrafe von 50.000 Euro fällig.
Einlass für Kinder und deutsche Fans?
Der serbische Fußballverband will laut einer Mitteilung versuchen, das Urteil abzumildern. Demnach sollen zumindest Kinder Zugang zum Stadion bekommen sowie auch 2000 deutsche Fans.
Konkrete Planungen für eine solche Mini-Kulisse, die auch der kroatische Verband bei einem ähnlichen Urteil bereits einmal für ein Spiel gegen England durchsetzte, gibt es laut UEFA-Angaben aber noch nicht.
Was das Urteil für deutsche Fans bedeutet, die nach Belgrad reisen wollten, und sich bereits um Karten bemüht haben, war zunächst unklar. Das Stadion Rajko Mitic fasst normalerweise gut 55.000 Besucher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.