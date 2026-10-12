UEFA greift durch: Geisterspiel in Nations League?

Die für Deutschland enorm wichtige Nations-League-Partie in Serbien wird für Jürgen Klopp womöglich zu einem Geisterspiel oder einem Spiel vor einer Mini-Kulisse. Wie aus einem UEFA-Urteil hervorgeht, sind für das vorletzte Gruppenspiel des DFB-Teams am 13. November (20.45 Uhr) nach jetzigem Stand keine Fans im Stadion von Roter Stern Belgrad zugelassen.