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Urteil nach Skandal

UEFA greift durch: Geisterspiel in Nations League?

Fußball International
12.10.2026 16:05
Wird das Duell Serbien gegen Deutschland zum Geisterspiel?
Wird das Duell Serbien gegen Deutschland zum Geisterspiel?(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die für Deutschland enorm wichtige Nations-League-Partie in Serbien wird für Jürgen Klopp womöglich zu einem Geisterspiel oder einem Spiel vor einer Mini-Kulisse. Wie aus einem UEFA-Urteil hervorgeht, sind für das vorletzte Gruppenspiel des DFB-Teams am 13. November (20.45 Uhr) nach jetzigem Stand keine Fans im Stadion von Roter Stern Belgrad zugelassen.

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Der europäische Kontinentalverband sanktionierte den DFB-Gegner für rassistisches und diskriminierendes Verhalten seiner Anhänger in den vergangenen Partien gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2). Zudem wird eine Geldstrafe von 50.000 Euro fällig.

Einlass für Kinder und deutsche Fans?
Der serbische Fußballverband will laut einer Mitteilung versuchen, das Urteil abzumildern. Demnach sollen zumindest Kinder Zugang zum Stadion bekommen sowie auch 2000 deutsche Fans.

Konkrete Planungen für eine solche Mini-Kulisse, die auch der kroatische Verband bei einem ähnlichen Urteil bereits einmal für ein Spiel gegen England durchsetzte, gibt es laut UEFA-Angaben aber noch nicht.

Was das Urteil für deutsche Fans bedeutet, die nach Belgrad reisen wollten, und sich bereits um Karten bemüht haben, war zunächst unklar. Das Stadion Rajko Mitic fasst normalerweise gut 55.000 Besucher. 

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