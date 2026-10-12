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In den ÖBB-Railjets

Selbes Menü, zwei Preise: Barzahler im Nachteil?

Wirtschaft
12.10.2026 15:30
Das aktuelle Bistro-Menü im Railjet zeigt deutliche Preisunterschiede.
Das aktuelle Bistro-Menü im Railjet zeigt deutliche Preisunterschiede.(Bild: Krone KREATIV/Michael Pichler)
Porträt von Michael Pichler
Von Michael Pichler

Normal ist es ja eher umgekehrt: Wer bar zahlt, bekommt im „Bargeldland Österreich“ meist einen Rabatt, da sich Händler die Gebühren an Finanzunternehmen ersparen. Doch in ÖBB-Zügen ist es umgekehrt. Krone+ zeigt die aktuelle Speisekarte und die doch beträchtliche Ersparnis für Bahnkunden, sofern sie mit Karte zahlen. Außerdem: Wo mit Karte noch gespart werden kann und was auf Barzahler ab 2027 via EU zukommt. 

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Die Tiroler Wellness-Runde auf Burgenland-Ausflug staunte an diesem Sonntag nicht schlecht: Im Railjet von Budapest nach München floss das Bier, bis einer die Getränkekarte genauer studierte: „Des Gösser Märzen gibts um 20 Cent billiger, wenn wir mit der Kart‘n zahlen!“ Wie kommt‘s?

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