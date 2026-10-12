Selbes Menü, zwei Preise: Barzahler im Nachteil?

Normal ist es ja eher umgekehrt: Wer bar zahlt, bekommt im „Bargeldland Österreich“ meist einen Rabatt, da sich Händler die Gebühren an Finanzunternehmen ersparen. Doch in ÖBB-Zügen ist es umgekehrt. Krone+ zeigt die aktuelle Speisekarte und die doch beträchtliche Ersparnis für Bahnkunden, sofern sie mit Karte zahlen. Außerdem: Wo mit Karte noch gespart werden kann und was auf Barzahler ab 2027 via EU zukommt.